Eskişehir, 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' sıralamasında yine birinci

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-ÜNİVERSİTE Araştırmaları Laboratuvarı'nca (UNIAR) her yıl yayınlanan, 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmasında; Eskişehir, 6'ncı kez öğrencilerin yaşamaktan en memnun olduğu şehir oldu.

UNIAR tarafından her yıl yayınlanan, 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu sene yayınlanan verilerde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ile yer verilmedi. Veriler, 70 ilde eğitim gören 40 bin üniversite öğrencisi üzerinden elde edildi. Veri sonuçlarına göre, öğrencilerin 27 ilde yaşamaktan memnuniyet duyduğu görülürken, 38 ilde ise yaşamaktan memnun olmadıkları sonucu elde edildi. Türkiye'nin üniversite öğrenci başkentleri Eskişehir, Ankara ve Çanakkale olarak belirlenirken, 2023 memnuniyet sıralamasında Eskişehir 91 puanla birinci, Ankara 89 puanla ikinci, Çanakkale 88 puanla üçüncü sırada yer aldı. Eskişehir, UNIAR tarafından düzenlenen araştırmada 6'ncı kez birinci sırada yer aldı. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

2023-07-24 13:26:31