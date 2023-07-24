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        Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:26
        Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-ESKİŞEHİR'de yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara-Eskişehir seferini yapan Adem Ulutaş (54) idaresindeki 19 KK 919 yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Ateş'in (29) kullandığı 42 GB 619 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 22 yolcu ile TIR şoförü Ateş, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-07-24 17:25:39

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