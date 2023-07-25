Düştüğü Porsuk Çayı'ndan çıkarılan Mustafa, yaşama tutunamadı

Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşerek kaybolan ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Mustafa Turunç (20), tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Mustafa Arat Parkı´nda meydana geldi. İlyas Yalman (25) ve Mustafa Turunç, parkın içinden geçen Porsuk Çayı'na düştü. İlyas Yalman, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede sudan çıkarılırken, Mustafa Turunç kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Turunç'u kurtarmak için çalışma başlattı. Porsuk Çayı içinde arama yapan itfaiye ekipleri, Turunç'u sudan çıkardı. Yapılan kontrollerde nabzının atmadığını tespit edilen Mustafa Turunç, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdü. Suya düşen iki genç, kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlyas Yalman´ın sağlık durumu iyiye giderken, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mustafa Turunç, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sabah saatlerinde durumu ağırlaşan Turunç´un, `boğulmaya bağlı komplikasyon´ nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Turunç'un cenazesi, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

2023-07-25 13:29:02