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        Kavgadan kaçmak için otomobile binen 3 kişinin tüfekle vurulmasıyla ilgili 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:17
        Kavgadan kaçmak için otomobile binen 3 kişinin tüfekle vurulmasıyla ilgili 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından, Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D.'yi, olay yerinden kaçmak için bindikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan ve olaya karıştıkları tespit edilen 5'i çocuk 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Olay, önceki gün 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D., otomobil ile seyir halindeyken, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen grupla karşılaştı. Taraflar arasından tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D., olay yerinden kaçmak için bindikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan, Muhammet G.'nin başından vurulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, olayla ilgisi bulunduğunu tespit ettiği 5'i çocuk 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-07-26 20:16:01

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