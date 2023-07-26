Akşener, imamın darbettiği ilçe başkanını ziyaret etti: Ben buradayım, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım

Sarp DEMİRHAN/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cami imamı tarafından darbedilen partisinin Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş´ı ziyaret ederek, "Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Temmuz´da Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, evinin bahçesinde eşiyle birlikte otururken, seçim öncesi aralarında geçen bir konuşma nedeniyle müftülüğe şikayet ettiği Musalla Camisi imamı Osman Burnaz tarafından darbedilen, İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş´ı evinde ziyaret etti. Akşener, saldıran kişinin bir cami görevlisi olduğuna dikkat çekerek, herkese örnek olması gereken, toplumda yol gösterici olan bir din adamının, bir siyasiye saldırıda bulunmasının çok kötü olduğunu söyledi. İmamların yol gösterici olmaları gerektiğini, İslam dinini anlatmakla, uygulamakla ve aynı tutumlar içerisinde, yani kendi şahıslarında onu yaşamakla yükümlü olduklarını belirten Akşener, "Benim, sizin, hepinizin de vergisiyle maaş alan devlet memurlarıdır. Şimdi benim vergimden ona giden beş kuruş vardıysa haram zıkkım olsun inşallah. Ben buradayım. Yiyorsa gelsin. Yani cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım" dedi.

Öte yandan Toptaş'a saldıran imam Osman Burnaz hakkında müftülük tarafından idari soruşturma başlatılarak açığa alındığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Sivrihisar Sarp DEMİRHAN

2023-07-26 21:05:02