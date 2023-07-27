Kavgadan kaçmak için otomobile binen 3 kişinin tüfekle vurulmasında 15 şüpheli adliyede (2)
4 TUTUKLAMA
Eskişehir'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından Muhammet G., Veysi B. ve Ramazan D.'yi, olay yerinden kaçmak için bindikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan ve olaya karıştıkları tespit edilen 5'i çocuk 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)
Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN
2023-07-27 08:47:08