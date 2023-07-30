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        Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:52
        Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Karagözler Mahallesi'nde meydana geldi. Emir Aytaç K. idaresindeki 26 VE 480 plakalı otomobil ile Kerem S. idaresindeki 26 RH 186 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atıp ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Tepebaşı Sarp DEMİRHAN

        2023-07-30 11:51:30

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