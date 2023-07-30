Eskişehir'de mezarlığa kenevir eken 2 şüpheliye gözaltı

Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesindeki mezarlığa kenevir ektiği tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçe mezarlığa kenevir ekildiğini belirledi. Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ektiğini tespit ettikleri S.Ü. ve E.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 49 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

2023-07-30 18:05:20