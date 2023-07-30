Eskişehir'de ata sporlarından, atlı cirit ve atlı okçuluk etkinliği

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, ata sporlarından olan atlı okçuluk ve atlı cirit etkinliği yapıldı. Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu.

Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü sporcuları, Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bulunan, Eskişehir Keyifli At Çiftliği sahasında düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Türk kültürünün bir parçası olan atlı okçuluk ve atlı cirit sporu, Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü'nün 12 lisanslı 3 milli takım oyuncusu bulunan takımların yer aldığı müsabakalarla gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören organizasyon, keyifli anlara sahne oldu.

'ARKADAŞLARIMIZ CİRİT SPORUNU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Müsabakaların ardından organizasyona ev sahipliği yapan Keyifli At Çiftliği sahibi Metin Ersoy açıklamalarda bulundu. Organizasyona ev sahipliği yapmalarından duyduğu mutluluğu dile getiren Ersoy, organizasyonun Eskişehir'de ilkleri yaşattığını belirtti. Organizasyonun güzel şekilde olması için, ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Ersoy, "Katılımdan memnunuz. Tarihimizi, kültürümüzü burada insanlara anlatıyorlar. Halkımız ilgili. Güzel bir organizasyon oldu. Arkadaşlarımız da ellerinden geldiği kadar bu cirit sporunu yaşatmaya çalışıyorlar. Eskişehir halkının da, daha çok ilgi göstermesini ve destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan misafirlere, yöresel yiyecekler ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Tepebaşı Sarp DEMİRHAN

2023-07-30 20:44:25