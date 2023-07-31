2'nci kattan düşen Zerin'in ölümü davasında gerekçeli karar; terk edilme korkusuyla intihar etti

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-ESKİŞEHİR'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sevgilisi Yılmaz Sazak'ın (34) beraati ile ilgili mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Kılınç'ın sanık ile evlenmek istediği ancak Sazak'ın buna sıcak bakmadığı, bu nedenle terk edilme korkusu yaşadığı ve intihar ettiği belirtildi.

Olay, 20 Haziran 2022'de Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgilisi Yılmaz Sazak ile yaşayan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç, 2'nci kattaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. Kılınç'ın ön otopsisinde; yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan sevgilisi Yılmaz Sazak ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Evde yapılan detaylı incelemede; yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış cam parçaları olduğu tespit edildi. 7 ay sonra tekrar gözaltına alınan Sazak, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sazak hakkında sevgilisini pencereden iterek ölümüne yol açtığı suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sazak, 17 Temmuz'da görülen karar duruşmasında; son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Sazak'ın, sevgilisinin müdürü ile ilişkisi olduğunu, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını, Zerin Kılınç'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, olay tarihinde taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Sazak'ın sevgilisini darbettiğini ve iterek ölümüne neden olduğunu belirtti. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından açıklanan kararda, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi" diyen mahkeme heyeti, Sazak'a, 'kadına karşı tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verip, bu cezayı da erteleyerek, tahliyesine hükmetti.

GEREKÇELİ KARAR DA AÇIKLANDI

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda; Yılmaz Sazak'ın, Zerin Kılınç ile birlikte olduğu ancak evlenme niyetinde bulunmadığına, Kılınç'ın ise evlenmek istediği Sazak'ı çevresine eşi olarak tanıttığına dikkat çekildi. Sanığa ait sosyal medya yazışmalarının da bunu güçlendirdiği belirtilirken, Zerin Kılınç'ın terk edilme korkusu yaşadığı kaydedilerek, "Bu nedenle ölende sanığın kendisini terk edeceği konusunda ciddi bir korku ve endişeli olduğu göz önünde bulundurularak, sanığın öleni ittiği, intihara teşvik ettiğine dair dosya somut herhangi bir delil bulunmadığı, ölenin intihar amaçlı olarak pencereye çıktığı, önce bir bacağını sonra diğer bacağını pencereden dışarıya çekerek kendisini boşluğa bıraktığı, sanığın öleni öldürmek kastıyla pencereden ittiği, attığı yahut intiharına teşvik ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin somut ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmadığından, sanığın suçu sabit görülmediğinden beraatine karar verilmiştir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

2023-07-31 17:50:05