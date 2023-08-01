Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Motosiklet hırsızlığı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:41
        Motosiklet hırsızlığı kamerada

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de bir kişinin ara sokakta önce keşif yapıp, ardından park halindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 24 Temmuz'da Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, sokakta keşif yaptıktan sonra apartmanın önünde park halinde bulunan motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin sokağı kontrol ettiği, kimsenin olmadığından emin olduktan sonra da motosikleti çalıp, koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-01 11:40:05

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup

        Benzer Haberler

        2'nci kattan düşen Zerin'in ölümü davasında gerekçeli karar; terk edilme ko...
        2'nci kattan düşen Zerin'in ölümü davasında gerekçeli karar; terk edilme ko...
        Eskişehir'de eğitim ve kariyer planlama desteği sağlanacak
        Eskişehir'de eğitim ve kariyer planlama desteği sağlanacak
        Eskişehir'de jandarma ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi...
        Eskişehir'de jandarma ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi...
        Eskişehir'de bir kadının pencereden düşerek ölümüne ilişkin sanığın yargıla...
        Eskişehir'de bir kadının pencereden düşerek ölümüne ilişkin sanığın yargıla...
        Eskişehir'de ata sporlarından, atlı cirit ve atlı okçuluk etkinliği
        Eskişehir'de ata sporlarından, atlı cirit ve atlı okçuluk etkinliği
        Eskişehir'de cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı
        Eskişehir'de cirit müsabakası ve atlı okçuluk gösterisi yapıldı