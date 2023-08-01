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        Eskişehir'de alkol alan arkadaşlar bıçakla kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:24
        Eskişehir'de alkol alan arkadaşlar bıçakla kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, alkol alan arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada Doğan Çiftçi (18) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokak´ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen grup arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Doğan Çiftçi ile Y.E. (19), birlikte içki içtikleri M.T.'nin (24) bıçaklı saldırısında yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Doğan Çiftçi, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Y.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüpheli M.T., sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-01 20:23:25

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