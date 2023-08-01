Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eski Devlet Bakanı Dedelek'in eşi Vasfiye Dedelek son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 22:09
        Eski Devlet Bakanı Dedelek'in eşi Vasfiye Dedelek son yolculuğuna uğurlandı

        Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİ Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in, önceki gün vefat eden eşi Vasfiye Dedelek (65), Eskişehir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

        Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören, eski Devlet Bakanı ve Eskişehir 19, 20 ve 21'inci dönem milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek'in eşi Vasfiye Dedelek, önceki gün hayatını kaybetti. Vasfiye Dedelek için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Eski Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek ise eşinin tabutunun başında oturarak taziyeleri kabul etti.

        Vasfiye Dedelek, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-01 22:08:23

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        Maçta dört gol var!
        Maçta dört gol var!
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de alkol alan arkadaşlar bıçakla kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı
        Eskişehir'de alkol alan arkadaşlar bıçakla kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı
        Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 2 gençten biri öldü
        Eskişehir'de kavgada bıçaklanan 2 gençten biri öldü
        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediyesine URAYSİM tepki...
        MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir'den Büyükşehir Belediyesine URAYSİM tepki...
        İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi...
        İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi...
        ASKON Eskişehir Şubesinden URASYİM Projesi'ne destek
        ASKON Eskişehir Şubesinden URASYİM Projesi'ne destek