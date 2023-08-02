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        Teknosa, Eskişehir´de 2´nci mağazasını açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:41
        Teknosa, Eskişehir´de 2´nci mağazasını açtı

        ESKİŞEHİR, (DHA) Teknosa, Eskişehir´deki ikinci mağazasını açtı. Extra formatıyla açılan mağaza, en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve İcra Kurulu Üyeleri´nin katılımıyla Özdilek AVM içinde açılan mağaza, extra formatıyla hizmete başladı. Mağazada telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara binlerce ürün Teknosa kalitesi ve güvencesiyle teknolojiseverlerle buluşturuyor.Türkiye´nin 64 ilinde 200´e yakın satış noktasında tüketicilerle buluşan Teknosa, müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için yatırımlarına devam edeceğini açıkladı. DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Eskişehir DHA

        2023-08-02 13:40:34

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