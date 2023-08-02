Eskişehir'de bağ evinde çıkan yangın ormana sıçradı
Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)-ESKİŞEHİR'de, bir bağ evindeki sobadan sıçrayan kıvılcım, önce bahçedeki kulübeye, ardından da ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın saat 12.30 sıralarında Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde çıktı. Mustafa Gül´e ait olduğu öğrenilen evdeki sobadan sıçrayan kıvılcımla başlayan yangın, kısa sürede bahçede bulunan kulübeye, oradan da ormana sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında, bağ evi ile kulübe kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN
2023-08-02 17:52:25