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        Eskişehir'de 'Suçlularla mücadele' operasyonunda gözaltına alınan 81 kişiden 35'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:39
        Eskişehir'de 'Suçlularla mücadele' operasyonunda gözaltına alınan 81 kişiden 35'i tutuklandı

        Sarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin, aranması olan suçlulara yönelik yaptığı çalışmalarda 81 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-31 Temmuz tarihleri arasında il genelinde 'kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele' kapsamında çalışma gerçekleştirdi. 'fuhşa teşvik veya yaptırmak veya aracılık ettirmek veya yer temin etmek', 'hırsızlık', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık', 'yağma' ve 'kan gütme saiki ile öldürme' gibi çeşitli suçlardan aranması olan 81 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-02 20:38:59

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