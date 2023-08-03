Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çalışanı tabancayla öldürüldü

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, akaryakıt istasyonu çalışanı Sezer Keklikçi (35), sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğini araştırıyor.

Olay, Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak´ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi, oturduğu mahallede henüz belirlenemeyen nedenle henüz kimliği belirlenemeyen kişiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçi´ye masaj yaptı. Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Fuat KARS

2023-08-03 11:33:14