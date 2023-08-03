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        Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çalışanı tabancayla öldürüldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:06
        Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çalışanı tabancayla öldürüldü (2)

        ÜVEY KARDEŞİ ÖLDÜRMÜŞ

        Eskişehir´de, akaryakıt istasyonu çalışanı Sezer Keklikçi´yi sokakta çıkan tartışmada öldüren kişinin üvey kardeşi Caner Ç. (22) olduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan Caner Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaşadığı Ankara´ya gitmek üzereyken yakalandı. Annesi Necla Ç. (55) ve babası Necmi Ç. (66) ile birlikte Eskişehir´e düğüne geldiği öğrenilen Caner Ç.´nin, Sezer Keklikçi´yi, aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğü ifade edildi. Keklikçi´nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç. de gözaltına alındı.

        3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-03 18:05:13

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