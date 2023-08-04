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        Alkollü sürücünün otomobille çarptığı refüjde ağaç budayan işçi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 17:59
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        Alkollü sürücünün otomobille çarptığı refüjde ağaç budayan işçi öldü
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        Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, refüjde ağaç budarken alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı belediye işçisi Turgay Enisoğlu (57), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı İlçesine bağlı Ulusal Egemenlik Bulvarı´nda meydana geldi. Mehmet H.'nin kullandığı 26 AGS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, refüjde budama yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekibinden Turgay Enisoğlu'na çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Enisoğlu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

        TUTUKLANDI

        Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1.40 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Mehmet H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece `Bilinçli taksirle ölüme neden olma´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Turgay Enisoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki Hacı Solak Sadık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-04 17:58:49

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