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        Üvey ağabeyini, annesine olan borcunu ödemediği için öldürmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 21:26
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        Üvey ağabeyini, annesine olan borcunu ödemediği için öldürmüş (2)
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        ÜVEY KARDEŞİ İLE ÜVEY BABA TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

        Eskişehir'de, borç nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi Sezer Keklikçi'yi (35) öldüren ve Ankara'ya kaçmak üzereyken yakalanan Caner Ç. (22) ile cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınan babası Necmi Ç. (66) ve üvey annesi Necla Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çaner Ç.  'kasten adam öldürmek', babası Necmi Ç. ise 'cinayete azmettirme' suçundan tutuklanırken, Necla Ç. (55) ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (DHA)Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir / Merkez Sarp DEMİRHAN

        2023-08-04 21:25:04

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