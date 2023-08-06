Eskişehir´de 3 orman yangını erken müdahaleyle söndürüldü

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Seyitgazi, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinde çıkan orman yangınları, Orman Bölge Müdürlüğü´nün erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınlarda, yaklaşık 4 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı Mahallesi´ndeki bir tarlada yakılan anız, saat 12.00 sıralarında yakındaki ormana sıçradı. Orman işletme Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçerek alevlere müdahale etti. Ağaçlandırma sahasındaki yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla büyümede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına Mihalıççık ve Beylikova Belediye itfaiyeleri de destek verdi. Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi´nde Tandır Gözetleme Kulesi görevlisi saat 13.00 sıralarında mezarlık arkasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktığını tespit etti. Çatacık Orman İşletmesi ekipleri yangına müdahale ederken, mezarlığın içine sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Saat 14.00 sırasında ise Seyitgazi ilçesindeki Beyseri Gözetleme Kulesi görevlisi, Akın Mahallesi´ne yakın olan otluk alanda başlayan ve orman yangınına yayılan alevleri görerek ekiplere bilgi verdi. Seyitgazi ve Kırka Mahallesi´nde hazır olarak bekleyen ekipler, yangına müdahale etti. Seyitgazi Belediye itfaiyesinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ağaçlık alanların yanı sıra bir metruk ev de zarar gördü. Yaklaşık 1´er saat arayla 3 farklı ilçede çıkan orman yangınlarında yaklaşık 4 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Öte yandan Eskişehir´de hava sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkarken, nem oranı ise yüzde 20 seviyesinde oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-08-06 16:11:42