'Yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklanarak öldürüldü (2)

TUTUKLANDI

Eskişehirde `yan bakma' meselesi nedeniyle iki fabrika işçi grubu arasında çıkan kavgada Ali Aksu´yu (23), göğsünden bıçaklayarak öldürüldüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet T. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece `kasten adam öldürme´ suçundan tutuklandı. Şüphelilerden K.Ç., M.S., B.U. ve A.K. mahkemece adli kontrolle, diğer 4 şüpheli ise savcılık sorguların ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)ESKİŞEHİR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

2023-08-06 22:01:49