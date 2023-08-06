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        'Yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklanarak öldürüldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 22:02
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        'Yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklanarak öldürüldü (2)
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        TUTUKLANDI

        Eskişehirde `yan bakma' meselesi nedeniyle iki fabrika işçi grubu arasında çıkan kavgada Ali Aksu´yu (23), göğsünden bıçaklayarak öldürüldüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet T. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece `kasten adam öldürme´ suçundan tutuklandı. Şüphelilerden K.Ç., M.S., B.U. ve A.K. mahkemece adli kontrolle, diğer 4 şüpheli ise savcılık sorguların ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)ESKİŞEHİR,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

        2023-08-06 22:01:49

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