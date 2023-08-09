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        Eskişehir´de FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:31
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        Eskişehir´de FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
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        ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanıp, örgüt üyeliği suçundan hapis cezası alan 3 kişiyi yakaladı. FETÖ hükümlüsü 3 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan 11 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-08-09 12:30:04

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