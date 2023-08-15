Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir´de orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir´de orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi´ndeki ormanda yangın çıktı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle yangına müdahale ederken, 4 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmalarına hava desteği sağlandı.  

        Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi Taştepe mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Gözetleme kule görevlisi yoğun dumanları fark ederek, bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle orman yangına müdahale etti. Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayıldı. Ulaşımın güç olduğu ormanda yangına 5 arazözün yanı sıra 2 su tankeri, çevre itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 4 helikopter ve 1 uçak da yangın söndürme çalışmalarına hava desteği sağladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

        2023-08-15 19:00:44

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
        Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
        Mihalgazi'nin geleneksel panayırı 24 Ağustos'ta başlayacak
        Mihalgazi'nin geleneksel panayırı 24 Ağustos'ta başlayacak
        TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine...
        TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlükle ablasyon i...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlükle ablasyon i...
        Eskişehir'de 4 milyon dal sarılmış kaçak sigara ele geçirildi
        Eskişehir'de 4 milyon dal sarılmış kaçak sigara ele geçirildi