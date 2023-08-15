Eskişehir´de orman yangını

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi´ndeki ormanda yangın çıktı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle yangına müdahale ederken, 4 helikopter ve 1 uçak ile söndürme çalışmalarına hava desteği sağlandı.

Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi Taştepe mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Gözetleme kule görevlisi yoğun dumanları fark ederek, bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle orman yangına müdahale etti. Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın rüzgarın etkisiyle farklı noktalara yayıldı. Ulaşımın güç olduğu ormanda yangına 5 arazözün yanı sıra 2 su tankeri, çevre itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 4 helikopter ve 1 uçak da yangın söndürme çalışmalarına hava desteği sağladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-08-15 19:00:44