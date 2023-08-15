Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eskişehir´de orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir´de orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Eskişehir´in Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi´ndeki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Helikopter ve uçakla havadan yapılan çalışmalar ise havanın kararmasıyla birlikte sona erdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de destek veriyor. Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın ulaşımı güç olan yamaçlarda sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-08-15 21:44:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Rashica Beşiktaş'ta!
        Rashica Beşiktaş'ta!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        Eskişehir´de orman yangını
        Eskişehir´de orman yangını
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
        Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
        Mihalgazi'nin geleneksel panayırı 24 Ağustos'ta başlayacak
        Mihalgazi'nin geleneksel panayırı 24 Ağustos'ta başlayacak
        TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine...
        TÜKDES Genel Başkan Yardımcısı Güllü'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlükle ablasyon i...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde 3 boyutlu uzaktan erişimli gözlükle ablasyon i...