Türkiye'nin en sıcak ilçesinde sokaklar boşaldı

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in 4 bin 500 nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığı, dün 49.5 dereceyi gördü. Sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede; sokaklar boş kalırken, çiftçiler tarlada çalışmaya devam etti. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, "Sıcağa bağlı hastalanan, rahatsızlanan, bu özel duruma bağlı bir vakamız yok. Çok şükür atlattık. Bugün hava biraz daha normale döndü" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji verilerine göre; dün Türkiye'de en yüksek sıcaklığın Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı. İlçede termometreler 49.5 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölgeliklerde ve vantilatör başında vakit geçirdi. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, rekor sıcaklığa rağmen büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Çam, "İlçemiz her zaman sıcak. İç Anadolu'nun ortasında Akdeniz iklimine sahip bir alandan bahsediyoruz. Genelde de böyle sıcak oluyordu ama dün ve bir önceki gün aşırı bir sıcak vardı. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, açıklama yaptı. Sarıcakaya, Türkiye'nin en sıcak yeri. Tabii bu durumda iklim değişikliğinin de etkisi var. Bölgemiz; seracılık bölgesi, yoğun seracılık yapılıyor. Seraların da etkileri var. Sakarya Nehri geçiyor, üzerinde HES kanalı var" dedi.

'ALDIĞIMIZ NEFESİN İÇİMİZİ YAKTIĞINI HİSSETTİM'

Rekor sıcakta nefes almanın bile zorlaştığını ifade eden Çam, "Zor zamanlar geçiriyoruz. 50 derecelik bir sıcak, Anadolu'nun ortasında bunu yaşıyor olmak; bence bir afet. Çiftçilerimiz kendi tedbirlerini alıyor ama bu sıcaklarda ve iklim değişikliğinde üretim yapmak zorlaşıyor. Çok şükür; bizde bir zayiat yok. Sıcağa bağlı hastalanan, rahatsızlanan, bu özel duruma bağlı bir vakamız yok. Çok şükür atlattık. Bugün hava biraz daha normale döndü. Sıcaklık ölçer tabelamız var; 58 dereceyi gösteriyordu. Güneşin altında olduğu için 58 derece gösteriyordu. Tabii bu kadar yüksek sıcaklık, ani hava değişiklikleri normal değil. Bu bizim sağlımıza da zarar veriyor. Aldığımız nefes içimizi yakar hale geldi" diye konuştu.

'CEHENNEM SICAĞI GİBİ SICAK'

İlçede kahvehane işleten Halis Atalan (63) da aşırı sıcaklar nedeniyle kimsenin evinden çıkmadığını söyledi. Atalan, "Dün sıcaklık 58 dereceye kadar çıktı. 2 tane vantilatör çalışıyor ona rağmen sıcaktan duramadık. Kahvehaneye sıcak diye kimse gelmiyor. Herkes evinde ya da tarlada. Herkes gölgeye kaçıyor. Tabii vantilatörler biraz işe yarıyor ama yeterli gelmiyor. Yoksa burada durulur mu? Cehennem sıcağı gibi sıcak. Vantilatör yüzümüze vurunca biraz nefes alabiliyoruz. 1995 yılından beri Sarıcakaya'dayım, bu kadar sıcak görmedim" dedi. 'VANTİLATÖRÜN BAŞINDAN AYRILMADIK'

Orhan Türkkan (36) ise aşırı sıcaklar nedeniyle herkesin su kenarları ile dağ tepelerine kaçtığını belirterek, "Bu sıcaklardan dolayı yıllardır burada görünmeyen, yangınlar çıkmaya başladı. Civarda 2 büyük yangın vardı; dün akşam biraz kontrol altına alındı. Günü gölgede, vantilatörün altında geçirmeye çalışıyoruz. Ama bu da çok yeterli olmuyor. Deniz kenarındaki gibi nem, ter oluyor. O yüzden çok fazla da dışarıya çıkamıyoruz. Burada bizim derecemize göre, 57-58 dereceyi gördüğü oluyor. Çiftçi olduğu için halk, çalışmakta güçlük çekiyor. Verim almakta çok güçlük çekiyor. Sebzelerde sıkıntı oluyor. Dün zor bir gündü. Ama bu sıcağa rağmen insanlar yine bir şey yapmaya çalışıyor. Çalışmak zorunda. Sonuçta geçim kaynakları bu. O yüzden şu anda ekonomi ile değil; sıcakla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre; ilçede öğleye doğru 38 derece ölçülen sıcaklığın, ilerleyen saatlerde 45 dereceleri görmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Saricakaya Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-08-16 13:36:18