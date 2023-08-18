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        Iraklı çiftlik sahibinin el ve ayaklarını bağlayıp hayvanlarını ve paralarını çaldılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:47
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        Iraklı çiftlik sahibinin el ve ayaklarını bağlayıp hayvanlarını ve paralarını çaldılar
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        Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de maske takıp girdikleri çiftlikte Irak uyruklu ev sahibi Ahmed J.´nin eli ve ayağını bağladıktan sonra bahçesindeki 15 küçükbaş hayvanı ile cep telefonu, ev eşyası, 20 bin lira ve bin dolarını çaldığı tespit edilen 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Sulukaraağaç Mahallesi´nde önceki gün 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli, maske takıp Irak uyruklu Ahmed J.´nin hayvancılık yaptığı çiftlik evine girdi. Şüpheliler, Ahmed J.´nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbetti. Bahçede bulunan 15 küçükbaş hayvan ile 3 cep telefonu, televizyon, 2 fırın, 20 bin lira ile bin doları alan şüpheliler, geldikleri kamyonetle kaçtı. Bir süre sonra ellerini çözen Ahmed J., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı. Ekipler, çiftlik çevresindeki güvenlik kameralarından yaklaşık 900 saatlik kayıt izleyip, şüphelileri tespit etti. Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 12 mermi, 2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Eskişehir´de sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından `Nitelikli yağma ve `Uyuşturucu madde bulundurmak´ suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-08-18 15:40:59

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