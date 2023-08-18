Çavuşoğlu, Eskişehirspor´u ziyaret etti

ESKİŞEHİR,(DHA)DIŞİŞLERİ eski Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehirspor´u tesislerinde ziyaret ederek, yeni sezonda başarı diledi.

Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor´u ziyaret etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Çavuşoğlu, tesisleri gezerek bilgi aldı. Futbolcularla tanışan Çavuşoğlu yeni sezonda başarılar diledi. Eskişehirspor forması hediye edilen Çavuşoğlu´na Eskişehirspor forması hediye edildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-08-18 16:56:52