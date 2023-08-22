Zerrin´in sevgilisine beraat kararına bakanlıktan itiraz: Kamu vicdanında derin yaralar açmakta

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede ise yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında sanık Yılmaz Sazak´ın Zerin Kılıç´ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, `şüpheden sanık yararlanır´ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi" denildi. Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında `kadına karşı tehdit´ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi.

KARAR, SANIKLARA CESARET VERİR, KAMU VİCDANINI YARALAR

Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü de beraat kararına itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi´ne gönderilen itiraz dilekçesinde sanık Yılmaz Sazak´ın çelişkili ifadeler verdiği öne sürülerek beraat kararının olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret verip, kamu vicdanında derin yaralar açtığı belirtildi.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili olarak Avukat İlter Duman imzalı itiraz dilekçesinde, "Yerel mahkeme, suçun işlendiğinin objektif olarak kanıtı olan tüm delilleri sanık lehine değerlendirmiştir. Olayın olduğu yer, orada bulunan kişiler ve olayın niteliği gereği mevcut delil durumu da dikkate alındığında daha etkin bir yargılama ve değerlendirme yapılması gerekirdi. Ancak mahkeme elde bulunan ve tarafımızca suçun işlendiğine kesin kanıt olan delilleri tamamen sanık lehine yorumlamış ve neticeten de beraat kararı vermiştir. Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve toplanan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Ancak mahkeme tüm bunlar hilafına davranarak, hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde beraat kararı vermiş ve bizim de bu kararı sanık aleyhine istinaf etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur" denildi.

BAŞSAVCILIK VE AVUKAT DA İTİRAZ ETMİŞTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Yılmaz Sazak´ın beraat ettiği mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi´ne (istinaf) taşıyıp itiraz etmişti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde sanığın savunmalarının birbiriyle çeliştiğini ve `nitelikli kasten öldürme´ suçundan ceza alması gerekirken beraat ettirildiği ifade etti. Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan da mahkeme kararına itiraz etti. Avukat Seyhan, itiraz dilekçesinde kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile kararın tamamen uyumsuz olduğunu ifade etmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-08-22 16:28:50