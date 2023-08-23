Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

        Oynaş Mahallesi mevkisindeki bir tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çam ağaçlarının ağırlıklı olduğu ormanda alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar sonrası Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 200 kişilik personel, arazözlerle, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara destek veriyor. Ekipler, alevlerin ormana yayılmasını engellemeye çalışıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-08-23 17:06:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aşırı sıcak hava uyku kaçırıyor
        Aşırı sıcak hava uyku kaçırıyor
        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de biri metruk 3 ev yandı
        Eskişehir'de biri metruk 3 ev yandı
        Eskişehir'de bir kadının düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığa verilen...
        Eskişehir'de bir kadının düşerek ölümüne ilişkin yargılanan sanığa verilen...