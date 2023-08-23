Eskişehir'de orman yangını (2)

KÖYLÜLER, KÜREKLE VE AYAKLARIYLA ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Eskişehir´in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş Mahallesi arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yaklaşık 200 personelin yanı sıra yangına çevre köylerde oturanlar da destek veriyor. Kendi imkanlarıyla getirdikleri küçük su tankeriyle yangına müdahale eden köylüler, alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Suyun yetmediği yerlerde ise köylüler, evlerinden getirdikleri küreklerle ve alevlerin üzerine ayaklarıyla basarak söndürmeye çalışıyor. Köylüler Ahmet Yılmaz, yangını duyar duymaz toplanarak geldiklerini ifade ederek, "Yangını söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. Ancak her yere su yetişmiyor. Biz de evden getirdiğimiz küreklerle yangının üzerine toprak atıp söndürmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

2023-08-23 19:27:50