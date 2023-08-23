Eskişehir'de orman yangını (3)

VALİ AKSOY: YANGINLA İLGİLİ 1 ÇİFTİ GÖZALTINDA

Eskişehir´in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş Mahallesi arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, beraberinde Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile birlikte yangın söndürme çalışmalarının yapıldığı bölgeyi ziyaret etti. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin´den yangınla ilgili bilgiler alan Vali Aksoy, daha sonra yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangının bir çiftçinin pulluk makinesinin kıvılcım çıkarması sonucu tarla ve oradan alevlerin ormana sıçraması sonucu çıktığını ifade eden Vali Aksoy, çiftçinin gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Şu ana kadar yangının yaklaşık 300 hektarlık alanda etkili olduğunu anlatan Vali Aksoy, "Seyitgazi ilçemiz Oynaş Mahallemizde 13.00 sıralarında pulluk makinesinin kıvılcım çıkarması sonucu önce tarım arazine sonrasında da orman arazisine sıçrayan bir yangın meydana gelmiştir. Orman ekiplerimiz hemen müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümüştür. Şu saat itibariyle önemli ölçüde çevresinde kontrol sağlanabilecek şekilde tedbirler alınmıştır. Ancak yangın yine belirli noktalarda devam etmektedir. Şu ana kadar yangına 1 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplamda 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleriyle müdahale edilmektedir" dedi.

YANGINDA 300 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınında yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangının çıkışına neden olan çiftiyle ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli süreç soruşturma yürütülmekte. Yol zaman zaman kapatıldı fakat şu an için önemli bir risk yok. Kontrollü bir şekilde hem Afyonkarahisar istikameti hem Eskişehir istikameti trafiğe açık vaziyette. Yerleşim yerleriyle ilgili zaman risk oluşturabilir mi diye ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durum ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Tabii ki rüzgarın şiddetlenmesi, rüzgarın yönünün farklı bir noktaya doğru esmesi durumunda bu tedbirlerimiz de her zaman gündemimizde olacak."

'HENÜZ KONTROL ALTINA ALINAMADI'

Vali Aksoy, orman yangının henüz kontrol altına alınmadığını açıkladı. Gece boyu söndürme çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Aksoy, "Yangın kontrol altında diyemeyiz. Şu aşamada diyemeyiz. Belirli noktalar kontrol altında ama yine de etrafını tamamen çevirmeden kontrol altına alındı diyemeyiz. Bütün ekiplerimiz gece boyu bu çalışmalarını sürdürecek. Şimdi belirli bir alanda devam ediyor. Yani değişik noktalarda var. Sadece tek bir nokta olarak söylememiz zor. Havadan müdahale olayı bitti. Gece olması nedeniyle şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak" dedi.

Vali Aksoy´un incelemelerine Seyitgazi kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de eşlik etti. Söndürme çalışmalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi ve AFAD´ın yanı sıra Ankara, Kütahya, Afyonkarahisar Orman Bölge Müdürlüğü´nden gelen ekiplerle yaklaşık 200 kişilik personel destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-08-23 21:17:04