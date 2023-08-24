Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:55 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 23 saatte kontrol altına alındı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü. 

        Seyitgazi ilçesine bağlı Oynaş ve Kümbet mahalleleri arasında kalan bir tarlada, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 26 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 1 uçak, 7 dozer, 4 greyder, 1 kepçe, 300 personel ve 95 yangın gönüllüsüyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevredeki belediye ekipleri ve Kırka Boraks Madeni itfaiyesi ve iş makineleri de destek verdi. Ankara, Kütahya, Konya, Isparta ve Afyonkarahisar'dan arazöz ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

        Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla, bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ilk tespitlere göre 300 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

        ÇİFTÇİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Seyitgazi ilçesinde kullandığı pulluktan çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu suçlamasıyla çiftçi Mevlüt T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Mevlüt T. 'taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-08-24 12:54:26

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Adana'da yaşandı! 1'i kadın 2 kişi polise saldırdı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Küresel ödemelerde doların payı rekor kırdı
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalış...
        Eskişehir'de yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalış...
        Eskişehir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
        Eskişehir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (3)
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        Eskişehir'de orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 4 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 4 - Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ed...
        GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ed...