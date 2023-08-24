Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 23 saatte kontrol altına alındı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü.

Seyitgazi ilçesine bağlı Oynaş ve Kümbet mahalleleri arasında kalan bir tarlada, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 26 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 1 uçak, 7 dozer, 4 greyder, 1 kepçe, 300 personel ve 95 yangın gönüllüsüyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevredeki belediye ekipleri ve Kırka Boraks Madeni itfaiyesi ve iş makineleri de destek verdi. Ankara, Kütahya, Konya, Isparta ve Afyonkarahisar'dan arazöz ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla, bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ilk tespitlere göre 300 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

ÇİFTÇİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Seyitgazi ilçesinde kullandığı pulluktan çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu suçlamasıyla çiftçi Mevlüt T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Mevlüt T. 'taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-08-24 12:54:26