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        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:47
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        Eskişehir'deki orman yangını, 23 saatte kontrol altına alındı (2)
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        ÇİFTÇİ, ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 23 saatte kontrol altına alınan orman yangınına, kullandığı pulluktan çıkan kıvılcımların neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan çiftçi Mevlüt T., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Suçlamayı reddeden Mevlüt T., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İfadesinde, pulluk makinesinden çıkan yangını söndürmek için çok mücadele ettiğini anlatan Mevlüt T.'nin, "Balya makinesinin tırmık kısmında birden alev çıktığını gördüm. Bunun sebebi, balya tırmığına denk gelen taş veya benzeri bir cisim olabilir. Biz hemen yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. Engelleyemedik. Bu konuda şahitlerim de var. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-08-24 16:45:19

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