Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:38 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de domuz avına çıkan İsmail D., kazara arkadaşı Bülent Kaya'yı av tüfeği ile vurdu. Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi gözaltına alındı.

        Eskişehir'de oturan Ahmet I., İsmail D. ve Bülent Kaya, dün domuz avlamak için Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Sarıkavak Mahallesi'ne gitti. Avlanmak için araziye dağılan arkadaşlar, domuz sürüsüne ateş etti. İddiaya göre; İsmail D.'nin tüfeğinden çıkan kurşun, Bülent Kaya'nın yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Bülent Kaya, diğer iki arkadaşı tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaya, hastanede hayatını kaybetti; 2 arkadaşı da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-08-27 13:37:05

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 8 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi öldü
        Eskişehir'de domuz avında arkadaşının av tüfeğiyle kazara vurduğu kişi öldü
        Eskişehir'de havacılık festivali (2)
        Eskişehir'de havacılık festivali (2)
        Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali düzenlendi
        Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali düzenlendi
        Eskişehir´de havacılık festivali
        Eskişehir´de havacılık festivali
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı