Eskişehir'de hava gösterileri nefes kesti

Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in İnönü ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından bu yıl 2´ncisi düzenlenen havacılık festivalinin son gününde Türkiye´nin tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener´in yanı sıra Hürkuş ve Türk Hava Kuvvetleri´ne bağlı SoloTürk gösterileri nefes kesti. Festivale katılan 3 binin üzerindeki gökyüzü tutkunu gösterileri ilgiyle izlerken, O anları da cep telefonlarına kaydetti.

Eskişehir´in İnönü ilçesindeki 925 dönümlük alana sahip Havacılık Eğitim Merkezi´nde bu yıl 2'nci kez `Havacılık Festivali´ düzenledi. Yaklaşık 3 bin kadar gökyüzü tutkunun katıldığı festivalin ikinci gününde Türk silahlı Kuvvetleri´nin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı paraşüt takımları, yaklaşık 10 bin metrelik yükseklikten atlayış yaparak paraşütle indi. Paraşütçüler havada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. THK planör uçuş gösterilerinin ardından ise microlight ve ultralight ile gösteriler büyük beğeni topladı. Emniyet Genel Müdürlüğü helikopter gösterisinin ardından Jandarma Çelik Kanatlar adıyla bilinen iki helikopter yaptığı güç manevralarla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

SEMİN ÖZTÜRK, YİNE HAYRAN BIRAKTI

Türkiye´nin tek kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, dün olduğu gibi, festivalin ikinci gününde de nefes kesen bir gösteriye imza attı. Akrobasi uçağıyla yaptığı gösteri büyük beğeni toplayan Şener´in sunumunu ise bir süre önce emekli olan Türkiye´nin ilk akrobasi pilotu baba Ali İsmet Öztürk yaptı. Gökyüzünde uçağından saldığı dumanla şekiller çizerek izleyenleri selamlayan Şener´in gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteri sonunda Şener´den imza almak isteyenler kurulan stantta uzun kuyruklar oluşturdu.

Kısa bir süre önce Almanya´da 50 bin kişinin katıldığı hava gösterilerinde Türkiye´yi temsil eden Semin Öztürk Şener, İnönü Havacılık Festivali´ne olan ilginin herkesi çok memnun ettiğini ifade ederek, "İkinci kez düzenleniyor bu festival, geçen sene seyirci olarak katılmıştım. Bu sene ise `Yeni Menekşe´ isimli uçağımla göklerdeydim. Gerçekten benim için çok duygusal anlar, burada olmak, buranın atmosferi çok başka gerçekten. Burada uçtuğum için çok mutluyum. Tabii bunlar çok motive edici oluyor. Benim için gurur kaynağı, çok mutlu oluyorum. Almanya'da bir gösteri uçuşumuz oldu. Airshow'a katıldık ve çok köklü bir Airshow'du. Bu sene 19'uncusu düzenlendi ve Airshow'da tek kadın akrobasi pilotu olarak ben vardım. Tabii benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Türkiye´yi, Almanya'da göklerde dalgalandırmak benim için çok gurur vericiydi" dedi.

Sivrihisar hava gösterilerinin 16-17 Eylül'de Sivrihisar'da yapılacağını hatırlatan Şener, "Çok büyük bir Airshow düzenliyoruz. Dünya havacılığı Sivrihisar'da buluşuyor. Almanya'da da zaten bunun öncesinde geri dönüşler aldık ve çok güzel bir `Airshow´ bizi bekliyor" diye konuştu.

FİNALİ SOLOTÜRK VE HÜRKUŞ YAPTI

Havacılık festivalinin final uçuşlarını ise pilot Murat Özpala´nun uçurduğu Türkiye´nin ilk milli uçağı Hürkuş ile Pilot Binbaşı Emre Mert´in uçurduğu SoloTürk yaptı. Hürkuş, zor manevra ve alçak irtifa gösterisiyle Eskişehir semalarını renklendirirken, SoloTürk ise kendine özgü gösterisiyle izleyenleri hayran bıraktı. Festivale katılanlar gösteriyi cep telefonlarına kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN

2023-08-27 20:12:07