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        Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 kişi öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 04:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 04:01
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        Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 kişi öldü (2)
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        Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

        Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerinde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine sokağa çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahallede büyük korkuya yol açan patlamada ilk belirlemelere göre apartmanın 4´üncü katındaki daire balkonundan düştüğü tahmin edilen 1 kişi hayatını kaybetti. Trafiğe kapatılan sokakta polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-08-28 03:59:14

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