ESKİŞEHİR´DE 4 KATLI BİNADA PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ (2)

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerinde meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine sokağa çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahallede büyük korkuya yol açan patlamada ilk belirlemelere göre apartmanın 4´üncü katındaki daire balkonundan düştüğü tahmin edilen 1 kişi hayatını kaybetti. Trafiğe kapatılan sokakta polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Patlamanın olduğu sokak

-Sokağa dökülen malzemeler

-Binadan görüntü

-Sokaktaki ceset

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Çevrede toplananlar

-Genel görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-08-28 04:00:52