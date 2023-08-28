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        Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 kişi öldü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 05:46 Güncelleme: 28.08.2023 - 05:47
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        Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 kişi öldü (3)
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        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİEskişehir´de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada evin balkonundan sokağa düşerek hayatını kaybeden kişinin Mustafa Erbay Özdil (34) olduğu tespit edildi. Özdil´in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil´in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi. Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi.PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

        Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerindeki patlama anı ise park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4´ncü kattaki dairenin mutfak ve balkon kısmında bir anda patlama olduğu, daha sonra ise dairede yangın çıktığı görüldü. İtfaiye ve polis ekiplerince patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-08-28 05:45:55

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