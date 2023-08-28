ESKİŞEHİR´DE 4 KATLI BİNADA PATLAMA: 1 KİŞİ ÖLDÜ (3)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİEngin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehir´de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada evin balkonundan sokağa düşerek hayatını kaybeden kişinin Mustafa Erbay Özdil (34) olduğu tespit edildi. Özdil´in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil´in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi. Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi.PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerindeki patlama anı ise park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4´ncü kattaki dairenin mutfak ve balkon kısmında bir anda patlama olduğu, daha sonra ise dairede yangın çıktığı görüldü. İtfaiye ve polis ekiplerince patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

-Patlamanın olduğu sokak

-Elektrik arıza ekipleri

-Polisin incelemesi

-Zarar gören park halindeki araçlar

-Patlamanın olduğu daire

-Mutfakta inceleme yapan ekipler

-Sokağın temizlenmesi

-Genel görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-08-28 05:54:01