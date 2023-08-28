Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 ölü (4)- Yeniden

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfağında meydana gelen patlamada, evde yalnız yaşayan Mustafa Eray Özdil (34), balkondan düşüp yaşamını yitirdi. Patlama anı, park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak´ta 4 katlı bir apartmanın en süt katında Mustafa Eray Özdil´in oturduğu dairenin mutfağında saat 02.30 sıralarında patlama oldu. Bu sırada balkonda bulunan Özdil, patlamanın etkisiyle sokağa düştü. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Savrulan beton parçaları nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü.

Mahallede paniğe neden olan patlamanın ardından adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola düşen Mustafa Eray Özdil´in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil´in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri dairede inceleme yaptı.

PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Bu arada patlama anı, park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4´ncü kattaki dairenin mutfak bölümünde patlamanın olduğu, ardından yangın çıktığı görüldü.

Ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-08-28 09:31:44