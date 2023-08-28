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        Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 ölü (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:58
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        Eskişehir´de 4 katlı binada patlama: 1 ölü (5)
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        'DEPREM ZANNETTİK'

        Eskişehir´de 4 katlı binanın en üst katında meydana gelen patlamada, daire mutfağının tamamen yıkıldığı görüldü. Evin salon pencerelerinin ise patlamayla birlikte yerinden sökülerek sokağa düştüğü belirlendi. Savcılık, polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın nedenine ilişkin incelemesi sürerken, apartmanın karşısında oturan Meriç Özen, gece şiddetli patlama sesine uyandıklarını ifade ederek, "Karşı binada oturuyorum. Gece yarısı bir gürültü duyduk, ben de bu sırada evde uyuyordum. Çok büyük bir patlamaydı, deprem zannettik. Balkona çıktığımızda yangını gördük. Patlama sırasında aşırı bir ses geldi. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Daha sonra 1 kişinin öldüğünü öğrendik. Ben işten gelip uyumuştum, patlama sesine uyandım" dedi.

        OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Apartmanın 4´ncü katındaki patlamada sokağa düşerek hayatını kaybeden Mustafa Eray Özdil´in olay sırasında eve yalnız olduğu, annesi, babası ve kardeşinin ise bir süredir Bodrum´da olduğu öğrenildi. Özdil ailesinin acı haberin ardından Eskişehir´e dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Öte yandan Mustafa Eray Özdil´in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

        2023-08-28 11:56:15

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