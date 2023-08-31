Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Üvey ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üvey ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Engin ÖZMENSarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de kendisine sürekli eziyet ettiğini öne sürdüğü üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldüren T.E. (16), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E., dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dedi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-08-31 14:17:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Mardin'de 'uzun namlulu' dehşet! Evinde öldürdüler!
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Borç verdikleri 2 kişiyi ormanda dövdüler! Tefeci zulmü!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Beylikova'da 21 mahallede çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalı...
        Beylikova'da 21 mahallede çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalı...
        Avrupa Kardiyoloji Kongresi, Prof. Dr. Görenek'in eş başkanlığında Hollanda...
        Avrupa Kardiyoloji Kongresi, Prof. Dr. Görenek'in eş başkanlığında Hollanda...
        Eskişehirli Fahrettin Usta 44 yıldır "ütüyle" balaban kebabı yapıyor
        Eskişehirli Fahrettin Usta 44 yıldır "ütüyle" balaban kebabı yapıyor
        Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı
        Eskişehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı
        Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel hayati...
        Kütahya'daki orman yangınına müdahale ederken yaralanan iki personel hayati...