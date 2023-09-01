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        Kütahya´daki orman yangınında yaralanmıştı; hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 00:06 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:07
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        Kütahya´daki orman yangınında yaralanmıştı; hastanede hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR, (DHA)KÜTAHYA´da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi´nde tedavi altına alınan orman işletme şefi Murat Yıldırım (36) hayatını kaybetti.

        Kütahya´da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde önceki gün kopan elektrik telinin sürtünmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ormanın yüksek tepelerindeki yangına dozerle yola açmak için çalışma yapan sürücü Hasan Hüseyin Türker ile Orman İşletme şefi Murat Yıldırım, ters rüzgarda alevlerin arasında kalarak yaralandı. El, yüz ve ayaklarından yanarak yaralanan Türker ve Yıldırım, ormanda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne getirilerek tedavi altına alındı. Evli ve 1 çocuk babası Murat Yıldırım doktorların tüm müdahalesine rağmen bu gece hayatını kaybetti.

        ACI HABERİ ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY DUYURDU

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey´de acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak baş sağlığı diledi. Karacabey, mesajında, "Kütahya´da 30.8.2023 tarihinde meydana gelen orman yangınında yaralanan Orman İşletme Şefimiz Murat Yıldırım kardeşimiz şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" diye yazdı. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-09-01 00:05:54

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