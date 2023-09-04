Eskişehir´de eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde oturan Tacikistan uyruklu A.N.´nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı ve eylem arayışında olduğunu tespit etti. Bir süre izlenen şüpheli A.N.´nin evine, Özel harekat ekiplerince baskın düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan A.N., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-09-04 10:00:23