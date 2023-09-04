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        Eskişehir´de eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:02
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        Eskişehir´de eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde oturan Tacikistan uyruklu A.N.´nin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı ve eylem arayışında olduğunu tespit etti. Bir süre izlenen şüpheli A.N.´nin evine,  Özel harekat ekiplerince baskın düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan A.N., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

        2023-09-04 10:00:23

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