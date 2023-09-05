6 yaşındaki Elif Nur´un babasından sanık 2 kardeşi ile annesine tepki: Neden yaptınız ESKİŞEHİR'de ebeveynlericezaevinegirdikten sonra 2 kardeşiyle birlikte kaldıkları yakınlarının evinde rahatsızlanıp, götürüldüğü hastanede ölen Elif Nur'un (6) halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu´nun (51), 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada, çocukların babası Gökhan Tiftik, sanıklara tepki gösterdi. Tiftik, "Çok canım yanıyor, siz benim canımı neden yaktınız. Bu acıyı neden yaşattınız? Ben size güvendim, 3 evladıma sahip çıkamadınız. Neden böyle yaptınız bana bunun cevabını verin?" dedi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı. Çocukları Elif Nur ile Y. T. (10) ve M. T. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, 'Çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Elif Nur'un babaannesi Cihangir Kurumlu da 4 gün sonra yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 16´ŞAR YIL HAPİS

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 3 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede, Elif Nur'un halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu hakkında Elif Nur'a yönelik 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, devlet korumasına alınan diğer 2 kardeşe yönelik ise 'Eziyet' suçlamasıyla 6 yıldan 16'şar yıl hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA İFADE VERMEDİLER

Davanın ilk duruşmasına Cihangül Kurumlu Kayseri, Deniz Tiftik Sakarya ve Sezer Tiftik ise Eskişehir Cezaevi'nden duruşmaya SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Sanıklar, savunma yapmak için bizzat duruşmaya gelmeyi talep edince, mahkeme heyeti savunmalarının bir sonraki duruşma alınacağını ifade etti.

ANNE: KIZIM İÇİN ADALET İSTİYORUM. KANI YERDE KALMASIN

Duruşmaya katılan çocukların annesi anne Sibel Tiftik, çocuklarına neden eziyet edildiğini anlamadığını ifade ederek, "Elif Nur 1 aylıkken ben tutuklanarak cezaevine girdim. Elif Nur 6 yaşına geldiğinde, aileme ulaşamadığım için çocuğumu, bakmaları için akrabalarımız olan Cihangül, Deniz ve amcaları Sezer´e teslim ettik. Yaklaşık 6 ay sonra da kızım Elif hayatını kaybetti. 3 çocuğum da aynı evdeydi. Elif Nur´u aç bırakıp, her şeyi yapmışlar. Bunları neden yaptılar hiç anlam veremiyorum. Kızım için adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

`NEDEN BÖYLE YAPTINIZ, BANA CEVABINI VERİN´

Başka bir suçtan Mersin Cezaevi'nde bulunan çocukların babası Gökhan Tiftik de SEGBİS yöntemiyle bağlandığı duruşmada, "Çok canım yanıyor, siz benim canımı neden yaktınız. Bu acıyı neden yaşattınız? Ben size güvendim, 3 evladıma sahip çıkamadınız. Neden böyle yaptınız bana bunun cevabını verin? Kızımın ölümünden kimler sorunluysa şikayetçiyim. Bu saatten sonra annem, kardeşlerim yoktur. Bu insanlardan aile olmaz" diye konuştu.

`BİZİ SÜREKLİ DÖVDÜLER´

Mahkemeye SEGBİS yöntemiyle bağlanarak psikolog eşliğinde ifade veren 2 kardeş ise kendilerine yemek verilmediğini, istediklerinde ise dövüldüklerini belirterek, "Ayalarımızdan kapıya zincirle bağladılar. Tek ayak üzerinde tutup üzerimize soğuk su döktüler. Durduk yere bizi terlik, sopa ve elleriyle dövdüler. Kardeşimiz Elif Nur´a çok kötü davranarak sürekli dövüyorlardı" dedi.

Mahkeme heyeti ilk ifadelerin ardından 3 sanığın da savunmalarının mahkeme salonunda alınması için duruşmayı 20 Ekim´e erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede yer alan İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre Elif Nur'un fiziksel istismarın yanı sıra ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı meydana geldiği belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çocuklara bakmak için sosyal yardım parası aldığı belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Elif Nur Tiftik ve mağdurlar M. ve Y.'nin bakımını üstlendikleri, hatta bakımları nedeniyle sosyal yardım aldıkları, ancak maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, çatı arasında, soğuk bir ortamda, eşyasız çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, ayrıca odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından şüphelilerin haberdar oldukları mağdur çocukların ve maktulün günlerce ve hatta haftalarca herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıkları tespit edildi."

YAŞANTILARINA DEVAM ETMİŞLER