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        Eskişehir'de kömür madeni işçileri, açlık grevini bırakıp oturma eylemine geçti

        ESKİŞEHİR'inMihalıççıkilçesindeki kömür madeninde yer altında açlık grevi yapan işçiler, maden şirketinin tazminatların ödeneceğine ilişkin ödeme taahhüdü üzerine açlık grevini sonlandırarak oturma eylemine geçti. TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da işçileri ziyaret ederek, "Şirket temsilcileri 3 ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatlarını vereceklerini söyledi. Ayrıca ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacaklar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:08
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        Eskişehir'de kömür madeni işçileri, açlık grevini bırakıp oturma eylemine geçti
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        Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'nde kömür madeni işçileri, 250 kişinin süresiz izne ayrıldığını, işten ayrılan arkadaşlarına da tazminat ödenmediğini öne sürerek geçen perşembe günü açlık grevine başladı. Kömür çıkarılan madende yer altına inen işçiler, haklarını alamadıkları sürece de eylemi sürdüreceklerini ifade etti. TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçileri grev yaptıkları madende ziyaret ederek görüşme yaptı. Şirketle yapılan görüşmelerin ardından tazminatların ödeneceğine ilişkin taahhüt verilmesiyle işçiler açlık grevini sonlandırdı. Madenden çıkan işçilere kumanya ve tatlı ikram edildi. İşçiler tüm haklarının karşılanması amacıyla mücadelelerini bu kez de 'oturma eylemine' dönüştürdü.

        'BAKKAL PARA BEKLİYOR, EV SAHİBİ PARA BEKLİYOR, ÇOCUKLAR OKULA PARA BEKLİYOR'

        Açlık grevinin 5'inci gününde olduğunu hatırlatan Atalay, "Biz buraya gazeteci arkadaşlarla beraber 1700 metre inerek sizin yanınıza geldik. Yerin altı da vatan üstü de ama sizler ekmek paranızı yerin altından çıkartıyorsunuz. Eskişehir Valisi, emniyet müdürü, eski bakan kim lazımsa yetkililerin tamamı ile bu süreci konuştuk. Burada iş vereni görme imkanım olmadı. Telefonla konuştuk, vekili de yanımda. Onlar, `Beş aydır üretim yapmıyorum. Benim ruhsatımı vermiyorlar´ diyorlar. Biz ruhsatı falan bilmeyiz. Bakkal para bekliyor, ev sahibi para bekliyor, çocuklar okula para bekliyor. Bizim evimize para götürmemiz lazım. Şirket temsilcileri 3 ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatlarını vereceklerini söyledi. Ayrıca ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacaklar" dedi.

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