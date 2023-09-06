Tarım fuarı açılışında çiftçilerden 'maliyet' protestosu

Eskişehir 4'üncü Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda çiftçi katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından Vali Aksoy ile beraberindekiler, fuar alanını gezip, çiftçilerle sohbet etti. Vali Aksoy ile diğer protokol üyelerinin fuar salonundan ayrıldıkları sırada ellerinde 'Lütuf değil hakkımızı istiyoruz, ürettik aç kaldık, her şey pahalı emek ucuz' yazılı pankartlar açan grup, uzun süre düdük çaldı.

'LÜTUF DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Protokolün fuar salonundan ayrılmasının ardından grup adına açıklama yapan Murat Kuşan, "Geçimini topraktan temin eden başta bizler olmak üzere, toplumun önemli bir kesiminin içine sürüklendiği ekonomik çıkmazın faturası, emeği ile geçinen kesimlerin sırtına sarılmak istenmektedir. TMO'nun geçtiğimiz yıllarda ucuz ekmek ürettirmek bahanesiyle sanayici özelinde uyguladığı sübvansiyonun Hazine'ye maliyeti milyarları aşmaktadır. Bugün çiftçiden esirgenen kaynaklar, konu sanayici olduğunda rahatlıkla kullanılmaktadır. Plansız, sorumsuz, vicdansız ithalat politikaları ve tarımsal girdi fiyatlarının aşırı yükselişi, yerli üreticinin yaşadığı dar boğazın sebeplerinden biridir. Dünyada tarımsal emtia fiyatları gerilerken, bir de üzerine vergisiz ve kotasız uygulanan ithalat politikaları ve yüksek enflasyon yerli üreticiyi çaresiz bırakmıştır. 12 aylık tarımsal girdi enflasyonu yüzde 76,36 iken, mısır üreticisine reva görülen yüzde 5,3'lük zam kararı bir hezeyandır. TÜİK verilerine göre; yalnızca 2023 ağustos ayında bile margarin yüzde 23,5, ekmek yüzde 18,5, tereyağı yüzde 15,8, yumurta yüzde 15, peynir yüzde 12,5, şeker yüzde 8,9, şebeke suyu yüzde 7,4, un yüzde 7,3 ve çay yüzde 7 zamlandı. Çiftçi, dayanma direncini kaybetti. Telafisi olmayan, uzun yıllar çiftçiyi mağdur edecek bu yanlıştan acele dönün. Bu memleketin hayrınadır. Bizler ürettiğimiz için cezalandırılmak istemiyoruz. Lütuf değil; hakkımızı istiyoruz" dedi.