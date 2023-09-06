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        A Milli Futbol Takımı'na Eskişehir´de bandolu karşılama

        ErmenistanileEskişehir'de karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, şehre geldi. Millileri, konuklayacakları otel girişinde Eskişehirspor'un efsane tribün müzik grubu Bando Es-Es, marşlarla karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:47
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        A Milli Futbol Takımı'na Eskişehir´de bandolu karşılama
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        EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi. İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yaptı. Federasyon yetkilileri tarafından karşılanan Milliler, daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçti. Otel girişinde Eskişehirspor'un efsane tribün müzik grubu Bando Es-Es marşlarıyla karşılanan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Melih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Uçan, bando takımı yanına giderek karşılama için teşekkür ettikten sonra bando takımıyla hatıra fotoğraf çekildi. Oyuncular, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmazken, daha sonra konaklayacaklarını otele geçti.

        ESKİŞEHİR, UĞURLU GELİYOR

        Eskişehir, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor. Milliler daha önce 2017'de Hırvatistan'ı 1-0, 2019 yılında ise Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda Moldova'yı 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Uçağın aprona yanaşması

        Teknik ekip ve oyuncuların uçaktan inişi

        Futbolcuların otobüse binişi

        Futbolcuların otelde otobüsten inişi

        Hakan Çalhanoğlu imza vermesi

        Bando takımı ile fotoğraf çekimiDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

        2023-09-06 17:45:29

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