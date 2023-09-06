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        Sapanca Gölü'nde boğulan ünlü yönetmen Ede, toprağa verildi

        SAKARYA'nınSapancailçesinde arkadaşlarıyla bindikleri kayıktan yüzmek için Sapanca Gölü'ne atlayıp, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede (58), Eskişehir´de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:03
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        Sapanca Gölü'nde boğulan ünlü yönetmen Ede, toprağa verildi
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        Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi yakınlarında, kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan 3 arkadaştan Abdulkadir Ceylan Ede, yüzmek için suya atladı. Bir süre yüzdükten sonra, boğulma tehlikesi geçiren Ede'yi arkadaşları sudan çıkardı. Ede'nin duran kalbi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Abdulkadir Ceylan Ede, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi´nin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Abdulkadir Ceylan Ede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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